Ostalb | Sonntag, 07. Januar 2018 Sonntag, 07. Januar 2018

Remstalgugga Bäbenga mit neuen Kostümen

Fotos: vog

Drei Jahre lang bewegten sich die Remstalgugga Bäbenga kostümtechnisch im Dschungel, am Samstag beim ersten Böbinger Drei-​Königs-​Gugg wurden das neue Motto und die dazu passenden Kostüme vorgestellt: „Schwarz küsst Weiß“. Bereits in den Sommermonaten hat jeder Gugg damit begonnen, sein Kostüm individuell zu entwerfen und zu nähen.

Nicht etwa ein Schneider war es, der sich um Entwurf und Ausführung gekümmert hat – in den meisten Fällen waren es die Guggenmusiker selbst, die sich in den vergangenen Monaten daran machten, den schwarzen Grundstoff der Hose mit weißem Fell, Glitzerstoffen oder Nieten zu verzieren; ebenso die Jacke. „Damit es glänzt und glitzert bei den Auftritten“, erklärt Philipp Kolb, der Vorsitzende der Remstalgugga. Vom glänzenden Auftritt, den die Guggen bereits am Samstag hingelegt haben, berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.