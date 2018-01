Blaulicht | Montag, 08. Januar 2018 Montag, 08. Januar 2018

370 Gramm Marihuana gefunden

Im Zuge von Ermittlungen geriet ein 33 -​jähriger Mann aus Schwäbisch Gmünd in den Verdacht Rauschgiftgeschäfte zu betreiben. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen erwirkte daraufhin einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Verdächtigen.

370

Bei dieser Maßnahme am letzten Mittwoch konnten die Beamten der Rauschgiftermittlungsgruppe Schwäbisch Gmünd etwaGramm Marihuana sowie eine Cannabis-​Aufzuchtanlage sicherstellen.Die weiteren Ermittlungen wegen unerlaubten Handels mit Rauschgift in nicht geringen Mengen dauern an.