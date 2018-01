Schwäbisch Gmünd | Montag, 08. Januar 2018 Montag, 08. Januar 2018

Gut für die Ostalb: Kindergruppe „Kunterbunt“ braucht Unterstützung

Fotos: esc

„Es ist ein Ort, an dem sie sich wohlfühlen können und an dem sie sich öffnen können.“ So beschreibt die Therapeutin Christa Beck-​Götz die Kindergruppe „Kunterbunt“, die Kindern aus suchtbelasteten Familien Gespräche, Spiele und Hilfe anbietet.

Sie schämen sich, sie schoten sich ab, sie überfordern sich, um die Fassade aufrechtzuhalten und sie wagen meist nicht darüber zu reden. Wenn Eltern suchtkrank sind – egal ob alkohol– oder drogenabhängig – sind es vor allem die Kinder, die darunter zu leiden haben. Für Kinder, deren Schicksal unmittelbar mit der Abhängigkeit der Mutter oder des Vaters verknüpft ist, kümmern sich in Schwäbisch Gmünd die Diplom-​Pädagogin Christa Beck-​Götz und die Diplom Sozialpädagogin Regina Abele-​Rathgeb in der Kindergruppe „Kunterbunt“. Lesen Sie mehr darüber am Dienstag in der Rems-​Zeitung.