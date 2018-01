Kultur | Montag, 08. Januar 2018 Montag, 08. Januar 2018

Lutz Hübners „Richtfest“ im Stadtgarten

Galerie (1 Bild)

Foto: Martin Sigmund, LTT

Zwischen Single-​Haushalt und Kleinfamilien-​Eigenheim: Lutz Hübners Komödie „Richtfest“ mit dem Landestheater Tübingen dreht sich um eine Baugruppe, die ihr Traumhaus realisieren will.

9

Warum nicht gemeinsam mit Gleichgesinnten ein Traumhaus bauen und dabei die Utopie einer solidarischen Gesellschaft im Kleinen verwirklichen — gerade, wenn man sich alleine so ein Haus nicht leisten könnte? Solch eine Baugemeinschaft begegnet dem Publikum in Lutz Hübners „Richtfest“. Sechs Parteien übernehmen die Bauherrschaft für ein Haus. Ihre unterschiedlichen Hintergründe sollen bereichernd sein. Aber wenn die Planung des zukünftigen Zusammenwohnens konkreter und man plötzlich auch finanziell voneinander abhängig wird — kurz: zusammen ein Haus baut — lernt man sich kennen. Und wie! Mehr in der RZ vom. Januar.