Sport | Montag, 08. Januar 2018 Montag, 08. Januar 2018

Sieg in Heiningen: Johannes Großkopf kann seine Serie fortsetzen

Die Temperaturen um 14 Grad Celsius waren für den 6 . Januar zwar ungewöhnlich hoch, bescherten aber den Akteuren beim Heininger Dreikönigslauf ideale Bedingungen. So war es auch nicht überraschend, dass die Organisatoren des TSV Heiningen mit 253 Startern einen neuen Teilnehmerrekord feiern konnten.

Kurzentschlossene hatten sich für den Hauptlauf überKilometer und den Nordic-​Walking-​Parcours nachgemeldet und sorgten für dichtes Gedränge beim Startschuss durch Heiningens Bürgermeister Norbert Aufrecht, der einmal mehr von einer Leiter aus die Dreikönigsläufer auf die anspruchsvolle Strecke ins Voralbgebiet schickte.Johannes Großkopf vom Sparda-​Team Rechberghausen wurde im Hauptlauf seiner Favoritenrolle gerecht, nachdem er konkurrenzlos inMinuten,Minuten schneller als im Vorjahr, zu einem neuen persönlichen Streckenrekord lief. Schon nach kurzer Zeit war der Bettringer für seine Verfolger außer Sichtweite und kämpfte nur noch gegen Uhr. Weit abgeschlagen kam David Morales (ilan​zarote​.net) mit über fünf Minuten Rückstand () nach. Der ortsunkundige Spanier, erstmals in Heiningen am Start, hatte mit einem weiteren Läufer nach Kilometer fünf eine Abzweigung verpasst, fiel dadurch auf Rang vier zurück und musste zur Aufholjagd ansetzen, was dem Triathleten mit Ironman-​Erfahrung mit einem respektablen Neun-​Sekunden– Vorsprung vor Daniel Fodor vom Sparda-​Team gelang. Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der RZ vom. Januar.