Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 09. Januar 2018 Dienstag, 09. Januar 2018

Junge Ritterschaft

Galerie (3 Bilder)

Fotos: gbr

Im Mittelalter begann die Ausbildung zum Ritter schon im Alter von sieben Jahren. Ganz so jung wird die jetzt gegründete „Junge Ritterschaft“ in Schwäbisch Gmünd zwar nicht sein. Aber sie bietet ab einem Alter von zwölf Jahren die Möglichkeit, den Schwertkampf grundlegend zu lernen.

2012

16

18

19

30

Die Staufersaga hat viele Menschen in Gmünd mit dem Mittelalter-​Virus infiziert. Mit leuchtenden Augen haben Kinder und Jugendliche schon bei der ersten Inszenierung im Rahmen des Stadtjubiläums annoverfolgt, wie Männer in Rüstungen mit Schwertern durch die Innenstadt zogen und sich vor dem Publikum temperamentvolle Kämpfe lieferten. Seither hat sich die Ritterszene in der Stauferstadt Gmünd fest etabliert und ist nicht mehr wegzudenken. Die Jugend von damals ist freilich längst erwachsen geworden. Aus diesem Grund hat man sich in der Ritterschaft dazu entschlossen, für die Altersgruppe zwischen zwölf undJahren ein eigenen Angebot ins Leben zu rufen, das sich „Junge Ritterschaft“ nennt.Die „Junge Ritterschaft“ trainiert immer donnerstags vonbisUhr im Emil-​Molt-​Saal der Waldorfschule (Schulzentrum Strümpfelbach). Ausführlicher Bericht am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Weitere Informationen unter jugend@​ritterschaft-​gd.​de