Ostalb | Dienstag, 09. Januar 2018 Dienstag, 09. Januar 2018

„Kalkofen-​West“: Vielleicht doch kein Bürgerentscheid in Mutlangen

Galerie (1 Bild)

Foto: rz

Der erste Bürgerentscheid in der Geschichte der Gemeinde Mutlangen findet vielleicht doch nicht statt. Beim Schlichtungsgespräch zeichnete sich am Dienstag die Chance auf einen Kompromiss ab, mit dem sowohl die Befürworter des Bebauungsplans „Kalkofen-​West“ als auch dessen Kritiker leben könnten.

10

Dies erfuhr die Rems-​Zeitung von Bürgermeisterin Stephanie Eßwein. Mit am Tisch saßen Vertreter der Bürgeriniative und der Gemeinderatsfraktionen sowie Repräsentanten des Investors. Wie das Verfahren weitergeht und warum die Bürgermeisterin keinen Bürgerentscheid will, steht in der Rems-​Zeitung vom. Januar.