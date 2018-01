Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 09. Januar 2018 Dienstag, 09. Januar 2018

Remswehr-​Abriss: Gutgemeint und doch völlig daneben

Die Bürgerinitiative „Rettet den Mühlbach“ schlägt nach dem jüngsten Hochwasser der Rems erneut Alarm: Ihre Prognosen haben sich offenbar leider bestätigt.

Auch die letzten Reste des einstigen Remswehrs wurden nun fortgerissen. Sogar eine Brücke ist deshalb nun offenbar in Gefahr. Noch viel schlimmer: Das Biotop Mühlbach trocknet weiter aus. Im weit und breit einzigartigen Auwald am Oberlauf stürzen plötzlich Bäume in die Rems, weil das Ufer metertief trocken liegt. Alles Folgen eines offenbar völlig unüberlegten und überzogenen Renaturierungsprojekts auf Grundlage einer EU-​Verordnung, wonach das historische Remswehr vor fünf Jahren abgerissen wurde, damit Fische reiselustiger sein dürfen. Gutgemeint und doch völlig daneben, weil nicht auf den Rat von ortskundigen Bürgern geachtet wurde. Die Folge: Ein weitaus komplexeres Natursystem wird in Mitleidenschaft gezogen, ist teils auch schon zerstört. Ausführlicher Bericht über diesen offenkundigen Behördenstreich und ein Kommentar dazu am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.