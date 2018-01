Ostalb | Dienstag, 09. Januar 2018 Dienstag, 09. Januar 2018

Vesperkirche Mutlangen sucht noch Helferinenn und Helfer

Foto: esc

Sich wohlfühlen, Gemeinschaft erleben und miteinander ins Gespräch kommen. Das steht im Mittelpunkt der Vesperkirche in Mutlangen. Vom 18 . bis 25 . Februar findet das gemeinsame Essen im evangelischen Gemeindezentrum zum achten Mal statt.

Das Vesperkirchenteam, bestehend aus acht Mutlanger Frauen und Männern, sowie die evangelische Pfarrerin Eleonore Härter und der katholische Pfarrer Markus Schönfeld sind mitten in den Vorbereitungen für die „Woche der Menschlichkeit und Teilhabe“, wie Pfarrerin Härter die Vesperkirche beschreibt. Und sie suchen noch Menschen, die ehrenamtlich mitarbeiten oder sich mit einer Sach-​, Geld– oder Kuchenspende beteiligen. Mehr zur Mutlanger Vesperkirche erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.