Ostalb | Dienstag, 09. Januar 2018 Dienstag, 09. Januar 2018

Wahlausschuss akzeptiert beide Bürgermeister-​Bewerbungen in Iggingen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Zwei Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl lagen am Dienstag bei der Sitzung des Wahlausschuss der Gemeinde Iggingen zur Beurteilung auf dem Tisch. Beide wurden zugelassen.

Schon vor Wochen, gleich zu Beginn der Bewerbungsfrist, reichte der seitJahren in Iggingen amtierende Bürgermeister Klemens Stöckle seine Unterlagen ein. Quasi kurz vor „Torschluss“, sprich wenige Stunden vor Ablauf der Bewerbungsfrist, hat sich per Fax auch noch die Sindelfingerin Friedhild Anni Miller beworben. Warum es wohl trotzdem keine offizielle Kandidatenvorstellung geben wird, steht am. Januar in der Rems-​Zeitung.