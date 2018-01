Ostalb | Dienstag, 09. Januar 2018 Dienstag, 09. Januar 2018

Was tut sich in Sachen Ortskernsanierung in Gschwend?

Im Hinblick auf die Ortskernsanierung in Gschwend ist es in der Öffentlichkeit relativ still. Auch wenn man derzeit davon nichts sieht oder hört, bedeute das keineswegs, dass sich in dieser Hinsicht aktuell nichts tut, betont Bürgermeister Christoph Hald.

In Waldstetten brummt die Ortskernsanierung seit Jahren regelrecht. Neben den öffentlichen Projekten gibt es dort auch viele private Sanierungen, die dem Ortsbild gut tun und die Wohnqualität im Zentrum verbessern. Schließlich bekommt man für solche Maßnahmen ja auch Fördermittel des Landes. Entwicklungspotenziale gibt es in der Gemeinde Gschwend ebenfalls – und auch dort kämen sowohl öffentliche als auch private Maßnahmen in den Genuss von satten Zuschüssen. In der kommenden Woche finden mit dem Stuttgarter Planungsbüro für Stadtentwicklung (STEG) Gespräche darüber statt, wie die Ortskernsanierung in Gschwend ablaufen soll. In der Rems-​Zeitung vom. Januar steht, in welche Richtung diese Gespräche wohl gehen werden.