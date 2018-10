Schwäbisch Gmünd | Montag, 01. Oktober 2018 Montag, 01. Oktober 2018

4 . Gmünder Messe für Schmuck und Gerät

Foto: rw

Das Beste zum Schluss? Möchte man hier nicht gerade behaupten. Für die Stiftung Gold– und Silberschmiede– kunst war es schon ein ereignisreiches Jahr. Jetzt folgt noch ein Glanzlicht: die Gmünder Messe für Schmuck und Gerät. Größer denn je.

„Die Messe vor einem Jahr war super“, sagt Bürgermeister Joachim Bläse, der für die Stiftung Gold– und Silberschmiedekunst spricht. Ein interessiertes Publikum strömte an drei Tagen in den Leutze-​Saal des Stadtgartens,Aussteller waren vertreten. Die „Gmünder Messe für Schmuck und Gerät“, die am Wochenende zum vierten Mal veranstaltet wird, entwickelt sich zu einem Publikumsrenner, zumal seitdem sie von der Gsälz– und Garten-​Veranstaltung getrennt wurde. Der Eintritt zur Messe ist frei.

