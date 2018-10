Schwäbisch Gmünd | Montag, 01. Oktober 2018 Montag, 01. Oktober 2018

Diamantene Hochzeit in Gmünd: Liebe auf den ersten Blick

Am 17 . November 1955 sind sich Helga und Reinhold Doll im Gmünder Mohrengässle erstmals begegnet. Unweit davon entfernt wohnen sie heute in ihrer Wohnung in der Hospitalgasse und blicken mit Dankbarkeit zurück auf 60 schöne Ehejahre.

Geboren ist Helga Doll in Hirschberg in Schlesien, mitJahren zog sie gemeinsam mit den Eltern nach Mutlangen. Nur wenige Kilometer davon entfernt – im Modehaus Tomalla am Gmünder Marktplatz – absolvierte sie eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau. Es war ein Tag wie so viele andere – sie hatte gerade Änderungen von der Schneiderei abgeholt – als sie ihren Reinhold, der am Gmünder Marktplatz aufgewachsen ist, das erste Mal traf.„Sie hat mir so gefallen, es war undenkbar, dass ich sie nicht heirate“, erinnert sich der heute-​Jährige an jenen Moment zurück. Von ihrer Liebe, deren Krönung die Hochzeit am. Oktoberwar, berichtet die Rems-​Zeitung in der Dienstagausgabe. Einen weiteren Artikel gibt es zur Eisernen Hochzeit von Margarete und Josef Höfner, die am. Oktobergeheiratet haben.

