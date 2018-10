Sport | Montag, 01. Oktober 2018 Montag, 01. Oktober 2018

DJK Gmünd startet mit klarem Sieg

Galerie (1 Bild)

Foto: Archiv

Die Volleyballerinnen der DJK Gmünd sind mit einem deutlichen Auswärtssieg in die neue Saison gestartet. Beim TSV Burladingen hat sich die Mannschaft von Trainer Joachim Saam mit 3 : 0 ( 25 : 20 , 25 : 13 , 25 : 17 ) durchgesetzt.

Bei der Saisonpremiere hatten die Gmünder Volleyballerinnen am Samstagabend eigentlich nur in der Anfangsphase des ersten Satzes Probleme. Mitundlag die DJK zunächst in Rückstand. „Da haben wir zu viele Eigenfehler gemacht“, berichtet Trainer Joachim Saam. Er unterbrach das Spiel mit einer Auszeit, worauf es dann besser laufen sollte. „Am Anfang war einfach noch eine gewisse Nervosität da. Ich habe komplett die Uauf das Feld geschickt“, so Saam weiter. Er schenkte den jungen Spielerinnen Celine Feichtinger, Hanna und Pia Arnholdt sowie Alisia Weber zwei Sätze lang das Vertrauen. „Die waren übernervös am Anfang, das hat sich aber schnell gelegt. Dann haben wir die Oberhand gekriegt.“ Saams Mannschaft sicherte sich den ersten Satz mitund konnte auch die nächsten beiden Sätze bestimmen und nach einem jeweils ausgeglichenen Beginn am Ende deutlich mitundfür sich entscheiden.Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Oktober.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 47 Sekunden.

