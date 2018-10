Kultur | Montag, 01. Oktober 2018 Montag, 01. Oktober 2018

„Rheingold“ im Stadtgarten: Zirkus Walhall

Erst kurz vor Schluss zieht Wotan den roten Frack eines Zirkusdirektors an, um dann der als clowneske Seiltänzerin kostümierten Freia zu folgen: Der Einzug der Götter in Walhall als Drahtseilakt.

Gerade am Schluss und ganz am Anfang erschloss sich am deutlichsten, wie es gemeint sein könnte, dass Thomas Münstermann in seiner Inszenierung die Handlung in eine Zirkusarena verlegte. Das Musiktheater Pforzheim hatte „Das Rheingold“ von Richard Wagner zur Eröffnung der Theatersaison im Stadtgarten auf die Bühne gebracht. Das große Publikum im Stadtgarten reagierte begeistert — nicht zuletzt wegen der gesanglichen und musikalischen Qualitäten der Inszenierung.

