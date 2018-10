Schwäbisch Gmünd | Montag, 01. Oktober 2018 Montag, 01. Oktober 2018

Talentwettbewerb „Musiker sucht Sänger“ in Gmünd

Über 30 Bewerbungen, vorrangig aus Baden-​Württemberg, trudelten ein – am 14 . Oktober ist es soweit. Erstmals wird an diesem Tag der Talentwettbewerb „Musiker sucht Sänger“ stattfinden – im Leuchtturm in Gmünd.

Die Initiatoren Fabian Bruck und Ingo Kunzi blicken dem Event gespannt entgegen. Ein Format dieser Art hat es bislang noch nicht gegeben. Die Idee: Sänger und Musiker treten einzeln auf die Bühne und geben ihr bestes. Vorgaben gibt es hinsichtlich der Lieder, der Instrumente und des Genre keine. Jeder präsentiert sich so, wie er sich selbst am liebsten sieht. Für die Veranstaltung am. Oktober wurden acht Sänger und drei Instrumentalisten ausgewählt. Mehr zum Wettbewerb am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 28 Sekunden.

