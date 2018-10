Ostalb | Mittwoch, 10. Oktober 2018 Mittwoch, 10. Oktober 2018

In Ruppertshofen genießen 30 alte Menschen die Seniorenfreizeit ohne Koffer

Fotos: esc

Fünf Gemeinden, vier Pfarrer und eine Pfarrerin, etliche ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 30 Seniorinnen und Senioren – das alles macht sie aus, die Seniorenfreizeit ohne Koffer in der Erlenhalle in Ruppertshofen. Sie ist für die alten Menschen eine willkommene Abwechslung in ihrem Alltag.

SeitJahren, immer in der ersten oder zweite Oktoberwoche lädt die evangelische Gesamtkirchengemeinde Schwäbischer Wald die Menschen aus den Gemeinden Ruppertshofen, Spraitbach, Leinzell-​Göggingen, Täferrot und Eschach ein, vier Tage lang gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen. In diesem Jahr sind zum ersten Mal auch sechs Teilnehmerinnen aus Schwäbisch Gmünd dabei. Was die Seniorenfreizeit für die alten Menschen bedeutet, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 27 Sekunden.

