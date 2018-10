Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 10. Oktober 2018 Mittwoch, 10. Oktober 2018

Seit einem Jahr gibt es den Gesprächskreis für pflegende Angehörige

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Pflege bedeutet in vielen Fällen, jeden noch so alltäglichen Handgriff für den pflegebedürftigen Menschen zu übernehmen. Zu erleben, wie der jahrelang starke Partner, die Partnerin, wie Mutter oder Vater oder das eigene Kind von einem Tag auf den anderen völlig hilflos ist und rund um die Uhr versorgt werden muss.

Einen Angehörigen rund um die Uhr zu pflegen, heißt in der Regel auch selbst immer weiter in die Isolation zu rutschen. Für Freunde und Bekannte, selbst für die eigene Familie, sei es schwer, mit der neuen Situation umzugehen. Für zwölf Menschen bedeutet auch deshalb der Gesprächskreis für pflegende Angehörige, der einmal im Monat zusammenkommt, ein kleines Bisschen Freiheit. Womit Menschen zu kämpfen haben, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 32 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!