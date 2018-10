Blaulicht | Donnerstag, 11. Oktober 2018 Donnerstag, 11. Oktober 2018

Radmuttern am Auto gelöst

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

An einem VW Multivan, der auf dem Park-​and-​Ride-​Parkplatz in Mögglingen in der Bahnhofstraße abgestellt war, löste ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 6 . 20 und 16 Uhr alle fünf Radmuttern eines Reifens.

52

600

07173

8776

DerJahre alte Fahrer des VW bemerkte dies aber erst während der Fahrt, so dass das Rad auf die Nabe rutschte und ein Sachschaden von rundEuro entstand. Falls jemand in der genannten Zeit Personen beobachtet hat, die sich auf dem Parkplatz am Auto zu schaffen gemacht haben, bittet der Polizeiposten Heubach, Tel.:/​, um Hinweise.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 22 Sekunden.

