Verdi-​Requiem im Münster: „Tutta forza“ zum Weltende

Derzeit studieren der Gmünder Chor Collegium Vocale unter Leitung von Walter Johannes Beck und der Aalener Kammerchor unter Leitung von Thomas Baur das Werk gemeinsam ein. Am Samstag, 20 . Oktober wird das „Requiem“ um 19 Uhr im Gmünder Heilig-​Kreuz-​Münster erklingen.

Das Ende der Welt kündigt sich in Taktan. An dieser Stelle steht der Vermerk „tutta forza“ („mit aller Kraft“) in der Partitur. Und das ist auch notwendig. Denn jetzt erklingen die Trompeten des Jüngsten Gerichts. Wenig später setzt auch der Chor mit aller Kraft ein: „Tuba mirum spargens sonum“ lautet der Text: „Laut wird die Posaune klingen“, die die Auferstehung der Toten und den göttlichen Richter ankündigt.Um nichts weniger als die letzten Dinge geht es in der „Messa da Requiem“ von Giuseppe Verdi (bis).

