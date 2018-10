Ostalb | Freitag, 12. Oktober 2018 Freitag, 12. Oktober 2018

Gewerbegebiet Brainkofen im Blickpunkt

Die weitere Entwicklung des Gewerbegebiets Brainkofen rückt in nächster Zeit in den Blickpunkt des Gemeinderats und der Bürgerschaft. Bürgermeister Klemens Stöckle will eine offene Diskussion anstoßen zur Frage, ob und in welchem Umfang das Gewerbegebiet erweitert werden soll.

Bürgermeister Stöckle sieht gegebenenfalls Chancen für Ausweisung eines Mischgebiets für Wohnen und kleinere Gewerbebetriebe östlich der Lebensmittelmärkte. Das Wohnen und Arbeiten unter einem Dach finde viel Interesse. Was aktuell die Gründe für die Diskussion um eine mögliche Erweiterung sind, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

