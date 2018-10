Ostalb | Freitag, 12. Oktober 2018 Freitag, 12. Oktober 2018

Lorcher Firma Härer nimmt Neubau in Betrieb

Fotos: Manfred Laduch

Zum 60 -​jährigen Bestehen hat sich die Lorcher Firma Härer ein großes Geschenk gemacht: Am Freitag wurde das neue Firmengebäude eröffnet, mit dem sich das Familienunternehmen für die Zukunft aufstellt.

Jahre seien eine lange Zeit, begrüßte Geschäftsführer Ulrich Härer die Gäste.habe sein Großvater Alfred alle Ersparnisse in die Hand genommen, um sich in einer Schorndorfer Garage mit seinen Söhnen Eberhard und Siegfried selbstständig zu machen.sei eine neue Halle fällig gewesen, von der Alfred Härer annahm, sie würde „für alle Zeiten reichen“. Dass das gleich mehrfach nicht der Fall war und was bei der Eröffnungsfeier sonst noch interessierte, ist in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung nachzulesen.

