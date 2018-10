Ostalb | Freitag, 12. Oktober 2018 Freitag, 12. Oktober 2018

Penny hält Lorch für „überbesetzt“

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Penny war schon in Lorch, als noch kein anderer Discounter dort war. Doch im Dezember wird die Filiale schließen – weil Lorch „überbesetzt“ sei, so heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens.

Der Penny-​Markt befindet sich in der Maierhofstraße am westlichen Stadtrand, wo inzwischen alle Märkte in Lorch zu finden sind: leicht anfahrbar von Lorch wie von Waldhausen, mit reichlich Parkplätzen vor den Gebäuden und gut zu beliefern. Warum sich das Unternehmen aus Lorch zurückzieht, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 21 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!