Remsbahn-​Ärger: Kaputte Lok blockiert mehrere Züge

Erneut Ärger und Frust für Bahnreisende im Remstal: Am Donnerstag kam es mitten im Feierabendverkehr zu Zugausfällen und erheblichen Verspätungen.

Betroffen war vor allem der Regionalbahnverkehr von Stuttgart in Richtung Aalen. Als Ursache nannte am Freitag eine Bahn-​Sprecherin die Panne einer Lok. Die kaputte Lok konnte nicht mehr aus eigener Kraft die Fahrt fortsetzen, so dass der Personenzug liegenblieb und den Schienenstrang blockierte. Dadurch kam es zwischen Stuttgart und Schwäbisch Gmünd zu einem „Stau“ der anderen Züge, der sich erst im Laufe des Abends auflöste. Hunderte Pendler und Bahnreisende harrten währenddessen teils stundenlang auf den Bahnsteigen aus. Mehr zum Thema am Samstag in der Rems-​Zeitung.

