Reportage: Prädikanten mit Prädikat

Foto: edk

In der evangelischen Landeskirche gibt es immer mehr Laienprediger, sogenannte Prädikanten oder Prädikantinnen. Auch im Kirchenbezirk Gmünd gibt es fünf Frauen und fünf Männer, die diesen ehrenamtlichen Dienst absolvieren. Unsere Samstags-​Reportage befasst sich mit diesem Thema.

Albert Häberle ist einer dieser zehn Laienprediger. Den meisten Menschen dürfte Häberle noch als Banker, als Vorstandsvorsitzender bei der Kreissparkasse, bekannt sein. Häberle musste zuvor eine eineinhalbjährige Ausbildung absolvieren, ehe er in Kirchen, aber auch in Altenheimen das Wort Gottes verkünden durfte. Außerdem ist er noch im Hospizdienst tätig. Lesen Sie seine Geschichte. Am Samstag in der Rems-​Zeitung auf Seite

