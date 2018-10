Schwäbisch Gmünd | Freitag, 12. Oktober 2018 Freitag, 12. Oktober 2018

„Tag der Kulturen“ am 21 . Oktober

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Es genügt ein Blick in die Klassenzimmer der Schiller-​Realschule im Verbund, um zu erahnen, aus welch unterschiedlichen Kulturkreisen jene Menschen kommen, die in der Innenstadt leben. Klaus Dengler, Schulleiter der Schiller-​Realschule im Verbund, ist sich jener tragenden Rolle bewusst, die seiner Schule bei der Integration zukommt. Da passt es gut, dass einige Schüler den Tag der Kulturen mitgestalten werden.

21

„Dass man sich kennenlernt“ – das war die Antwort, die italienische Austauschschüler kürzlich Bürgermeister Dr. Joachim Bläse gaben, als er sie fragte, was ihnen denn wichtig ist beim Schüleraustausch mit Deutschland. Dass man sich innerhalb Europas kennenlerne, sei wichtig, so Bürgermeister Bläse am Donnerstag. Noch viel wichtiger sei aber, dass man sich in der Stadt kenne, in der man lebe. Aus diesem Gedanken heraus ist vor geraumer Zeit der „Tag der Kulturen“ in Gmünd entstanden; die Vorgängerveranstaltung waren die „Internationalen Tage“. Wer beim „Tag der Kulturen“ am. Oktober alles mitmacht und was die Besucher alles erwartet, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 41 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!