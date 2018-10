Schwäbisch Gmünd | Freitag, 12. Oktober 2018 Freitag, 12. Oktober 2018

Wochenende: Wie ticken die Bayern?

Am Wochenende blickt die Welt nach Bayern: Dort finden Landtagswahlen statt. Auch für die Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung ist Bayern das große Thema und wir gehen der Frage nach: Wie ticken die Bayern?

Wer und was hinter der Flagge mit den Landesfarben Weiß und Blau steckt gilt es zu ergründen. Die Frage, wie die Bayern ticken, lässt sich aber so einfach nicht beantworten. Aber nach dem Lesen der beiden Seiten weiß man mehr, erst recht am Sonntagabend mit den ersten Hochrechungen der Wahlergebnisse.

Die Seite „Mensch+Technik“ steht unter dem Titel „Heiße Rhythmen aus dem Kühlschrank“.



Publikum Neues schmackhaft machen will, muss sich was einfallen lassen – manche Idee lässt schmunzeln. Eine Auswahl.



16 lesenswerte Wochenende-​Seiten warten auf Sie. Viel vergnügen. Nur den Ausgang der Wahl in Bayern kennen wir leider noch nicht!



An den Basisfunktionen vieler Hausgeräte hat sich seit Jahrzehnten nichts geändert. Wer dem

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 37 Sekunden.

