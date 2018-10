Blaulicht | Sonntag, 14. Oktober 2018 Sonntag, 14. Oktober 2018

Betrunken auf Anhänger geprallt

Am Samstag gen 19 . 35 Uhr befuhr ein 37 Jahre alter Mann mit seinem Mazda die B 19 bei Gaildorf. Auf einer langen Geraden von Westheim in Richtung Ottendorf überholte er zwei Fahrzeuge und musste dann nach rechts einscheren, da ein Fahrzeug entgegen kam.

Beim Einscheren fuhr er auf den Anhänger eines Traktors auf, welcher durch die Wucht des Aufpralls in den Grünstreifen neben der Straße geschoben wurde. Auch der entgegenkommendeJahre alte Autofahrer musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei wurde auch dessen Auto wurde bei dem Unfall beschädigt. Der Mazdafahrer setzte anschließend seine Fahrt ungerührt fort, bis sein Auto aufgrund der großen Beschädigungen defekt liegen blieb.Bei der Kontrolle durch die alarmierte Polizei stellte sich heraus, dass der Unfallfahrer deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Zudem waren in seinem Auto noch seine beiden Töchter im Alter vonundJahren, die glücklicherweise unverletzt geblieben waren. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamtEuro. Den-​jährigen erwartet nun eine Anzeige die eine empfindliche Strafe nach sich ziehen dürfte.

