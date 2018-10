Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 14. Oktober 2018 Sonntag, 14. Oktober 2018

Der Almabtrieb in Frickenhofen ist immer ein buntes Fest

Galerie (1 Bild)

Foto: pfi

Im Herbst wird in den Alpenländern das Vieh von den Bergweiden ins Tal getrieben. Und das wird vielerorts mit einem Fest gefeiert. Im Gschwender Teilort Frickenhofen ist der „Almabtrieb“ eine gesellige Veranstaltung des Sportvereins Frickenhofen – und das seit Jahrzehnten.

Auch in diesem Jahr war bei strahlend blauem Himmel und fast sommerlichen Temperaturen ein bunt gemischter Umzug zusammengekommen, um von Frickenhofen ins tiefer gelegene Sportgelände zu ziehen. Wie es sich für einen Almabtrieb gehört, ging es recht „tierisch“ zu. Was dabei so alles los war, erfährt man in der Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 23 Sekunden.

