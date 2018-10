Ostalb | Sonntag, 14. Oktober 2018 Sonntag, 14. Oktober 2018

Heubacher Regionaltage ein voller Erfolg

Galerie (12 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Der Samstag und der Sonntag standen ganz im Zeichen des Regionalmarkts rund um den Schlossplatz, wo zahlreiche Aussteller aus der Region die Stärken und Vorzüge ihrer Produkte präsentierten.

Viel war geboten an den Marktständen rund ums Rathaus, auf dem Schlossplatz und vor der Silberwarenfabrik: Backwaren aus dem Holzbackofen, frische Säfte und Honigprodukte, geräucherte Forellen und selbst gebackene Kuchen der Heubacher Landfrauen wurden den Gästen präsentiert und zum Kauf angeboten. Auch die Alpakas vom Hof Kaut aus Horn erfreuten sich wie in den vergangen Jahren besonders bei den kleinen Besuchern wieder großer Beliebtheit. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

