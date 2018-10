Fußball-​Kreisliga B II: Nachholspiel findet beim SV Frickenhofen statt

Sport | Montag, 15. Oktober 2018 Montag, 15. Oktober 2018

Unter der Woche, genauer: am Mittwochabend ( 18 Uhr) duellieren sich in der Fußball-​Kreisliga B II der SV Göggingen und der SV Frickenhofen. Diese Partie findet aber nicht, wie zunächst vorgesehen, in Göggingen statt, sondern wird in Frickenhofen ausgetragen. Die Frickenhofener sind damit dem Wunsch der Gögginger nachgekommen, das Heimrecht zu tauschen, da der SVG über kein Flutlicht verfügt.

Die Gögginger gehen dennoch favorisiert in dieses Duell, haben aktuell elf Zähler mehr gesammelt als der kommende Gegner. Sollte Göggingen seiner Favoritenrolle auch gerecht werden, dann würde es kurzzeitig am Zweiten, dem SV Lautern, vorbeiziehen (allerdings bei dann einem absolvierten Spiel mehr). Frickenhofen hat eine bislang recht ausgeglichene Bilanz. Zwei Siegen und zwei Remisen stehen drei Niederlagen gegenüber. Das jüngste Heimspiel verlor der SVF gegen TSF Gschwend mit. Die Gögginger mühten sich am vergangenen Wochenende zu einem-Erfolg über Schlusslicht Mögglingen II.

