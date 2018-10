Schwäbisch Gmünd | Montag, 15. Oktober 2018 Montag, 15. Oktober 2018

„Landeszentrum für Ernährung“ in Gmünd angesiedelt

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Dem Thema Ernährung haben sich verschiedene Institutionen in Gmünd schon bislang in ganz unterschiedlicher Weise gewidmet. Auch das ist ein Grund dafür, wieso in der Stauferstadt ab Januar 2019 das Landeszentrum für Ernährung am LEL angesiedelt sein wird.

Passend dazu nennt sich das LEL nicht wie bisher Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume, sondern Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlicher Raum. Was sich die Stadt Gmünd, der Ostalbkreis sowie die Zuständigen der Pädagogischen Hochschule von der neuen Abteilung erhoffen und warum die Entscheidung auf Gmünd fiel, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 24 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!