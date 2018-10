Schwäbisch Gmünd | Montag, 15. Oktober 2018 Montag, 15. Oktober 2018

Viel Publikum beim „Tag der Feuerwehr“ in Gmünd

Was ist zu tun, wenn der Mülleimer brennt? Was sollte man auf keinen Fall machen, wenn sich heißes Fett in der Bratpfanne zum Feuer entwickelt? Am „Tag der Feuerwehr“ ging es nicht nur um reine Unterhaltung, sondern auch um einen Lerneffekt.

Die Erwartungen der Floriansjünger von Gmünd in Sachen Publikum wurden am gestrigen Sonntag sogar noch übertroffen: Nicht zuletzt sehr viele Familien kamen zum Gerätehaus am Sebaldplatz, um die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr kennen zu lernen sowie die ausgestellten Geräte und Fahrzeuge zu sehen. Was bei der Veranstaltung sonst noch zu sehen war, steht am. Oktober in der Rems-​Zeitung.

