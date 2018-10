Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 16. Oktober 2018 Dienstag, 16. Oktober 2018

Amtseinführung der neuen PH-​Rektorin Prof. Dr. Claudia Vorst

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Welche Bedeutung die Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd für die Region und für die gesellschaftliche Entwicklung hat, kam im Rahmen der offiziellen Amtseinführung der neuen Rektorin Prof. Dr. Claudia Vorst zum Ausdruck. Sie trat die Nachfolge von Rektorin Prof. Dr. Astrid Beckmann an, die dieses Amt acht Jahre bekleidete.

17

De facto hat der Wachwechsel in Hochschulleitung bereits im April stattgefunden. „Brauchen wir nach so vielen Monaten überhaupt noch eine offizielle Amtseinführung?“ fragte Brigitte Preuß, stellvertretende Vorsitzende des Hochschulrats, und gab selbst darauf ein entschiedenes „Ja“ als Antwort. Schließlich habe die Rektorin einer Pädagogischen Hochschule eine große Außenwirkung – und dies werde durch eine solche Veranstaltung unterstrichen. Zudem sei eine derartige Feier immer ein Anlass, um inne zu halten und die Ziele für die Zukunft zu formulieren. Was zu diesem Thema bei der Feier gesagt wurde, steht am. Oktober in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 36 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!