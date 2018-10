Ostalb | Dienstag, 16. Oktober 2018 Dienstag, 16. Oktober 2018

Brainkofen und Schönhardt für Beibehaltung der unechten Teilortswahl

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Im Ausblick auf die Kommunalwahl 2019 war es dem Igginger Schultes sehr wichtig, ein Meinungsbild der Bürgerschaft im Hinblick auf die mögliche Abschaffung der unechten Teilortswahl zu bekommen. In Brainkofen und Iggingen war die Aussage der Bürgerschaft unmissverständlich.

16

Die gewissen Vorteile, die eine Abschaffung der unechten Teilortswahl laut Klemens Stöckle haben könnte, sieht man in den Teilorten ganz und gar nicht. Im Gegenteil: Es wird sogar befürchtet, das die kleinen Orte künftig nicht mehr ausreichend repräsentiert werden. Warum dies so kommen könnte, erläutert ein Bericht am. Oktober in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 23 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!