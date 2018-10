Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 16. Oktober 2018 Dienstag, 16. Oktober 2018

Gmünder Schwanensaga: Gustav und Sieglinde schon wieder in Plüderhausen

Foto: Heino Schütte

Schon wieder muss ein neues Kapitel der Gmünder Schwanensage aufgeschlagen werden: Das Schwanenpaar Gustav und Sieglinde haben schon wieder „die Fliege“ gemacht.

2014

Die Gmünder Stadtverwaltung bestätigt aufmerksamen Remspark-​Beobachtungen: Das zur Landesgartenschauvon Oberbürgermeister Richard Arnold höchstpersönlich im Remspark ausgwilderte weiße Schwanenpärchen Gustav und Sieglinde hat offenbar keine Lust auf einen Familiengründung in der Stauferstadt. Zum wiederholten Male hat das Schwanen-​Ehepaar der Stadt den Rücken gekehrt. Aktuell genießt es den Goldenen Oktober im Badesee von Plüderhausen. Die Remspark-​Schwäne in „Schwarz“ bleiben Gmünd dagegen auffällig treu. Mehr zum Thema am Mittwoch am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

