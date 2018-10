Sport | Dienstag, 16. Oktober 2018 Dienstag, 16. Oktober 2018

TSB Gmünd demontiert TSV Alfdorf/​Lorch im Schongang

Es sind dann doch einige Zuschauer am Dienstagabend in der Großsporthalle in Schwäbisch Gmünd gewesen, die sich das erste Handball-​Derby seit Jahren zwischen dem heimischen TSB und dem TSV Alfdorf/​Lorch ansehen wollten. Diesem Derby hat es dann aber doch an den üblichen Charakteristika gefehlt, der TSB hat sich am Ende recht ungefährdet mit 36 : 27 ( 17 : 12 ) durchgesetzt.

Er war es dann auch, der mit einigen Paraden dafür sorgte, dass der TSV zunächst nicht abreißen ließ. Er blieb bis zum Schluss im Kasten und kam insgesamt auf acht Paraden, die den deutlichen Sieg letztlich auch nicht verhindern konnten. Noch besser machte es auf der anderen Seite der für den beruflich verhinderten Sebastian Fabian im Tor stehende Giovanni Gentile, der es auf stolze 15 Paraden brachte.





„In der ersten Halbzeit halten wir es noch ganz ordentlich offen, da glichen sich in den erstenMinuten die Fehler noch aus. Dann haben wir hinten wieder zu einfache Fehler gemacht und zu einfache Tore bekommen und vergeben vorne wieder vier Hundertprozenter“, fasste TSV-​Trainer Daniel Wieczorek diewenig spannenden Minuten zusammen. RundMinuten konnte der TSV, der in der Nord-​Staffel der Württembergliga in einer waschechten Krise steckt und mitPunkten das Tabellenende ziert, gegen den mitso bravourös in die Süd-​Staffel gestarteten TSB Gmünd mithalten, dann aber zogen die Gastgeber das Tempo an und zogen bereits zur Pause bis aufweg. Zuvor war fast jeder Abschluss der Gastgeber gleich auch ein Treffer, weswegen TSV-​Trainer Daniel Wieczorek auch recht früh für Dragan Jerkovic Tom Plaschke in die Partie brachte (.).Gentile ganz stark

