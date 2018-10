Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 16. Oktober 2018 Dienstag, 16. Oktober 2018

Zum Mittagessen in den Südstadt-​Treff

Fotos: esc

„Das Mittagessen schmeckt einfach nicht, wenn man allein daheim sitzt.“ Sieglinde Seidel ist eine von zehn bis 14 Menschen aus der Südstadt, die regelmäßig zum Mittagstisch im Südstadt-​Treff am Montag kommen. Die meisten kommen vor allem, weil sie sich unterhalten möchten.

Die Stadtteilkoordinatorin Katharina Jäger freut sich, dass der Mittagstisch so gut angenommen wird: „Unser Ziel ist es ja, die Menschen, die hier leben, zusammenzubringen. Und das erreichen wir hier.“ Was der Mittagstisch für die Teilnehmer bedeutet, erzählen sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 21 Sekunden.

