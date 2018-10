Sport | Mittwoch, 17. Oktober 2018 Mittwoch, 17. Oktober 2018

Elf Siege für den Schwimmverein Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: SVG

32 Vereine haben das 13 . Internationale Karolinger Schwimmfest des VfL Waiblingen zu einer Großveranstaltung mit mehr als 3400 Meldungen werden lassen. Mit dabei war auch der Schwimmverein Gmünd mit Teilnehmern der Leistungsgruppe I sowie dem neu gegründeten Perspektivteam Mädchen und einer Gruppe D-​Jugendlicher.

Mit elf Siegen, sieben zweiten und sechs dritten Plätzen konnten die Gmünder Trainer sehr zufrieden sein, befindet sich doch vor allem die erste Mannschaft mitten im Aufbautraining für die anstehende Wintersaison mit harten Ausdauereinheiten im Wasser und Krafttraining an Land, die den Aktiven, so Trainer Bernd Schabel „merkbar in den Knochen steckten“. Bei diesem ersten Leistungstest nach fast zwölf Wochen Wettkampfpause sollten die erzielten Zeiten weitaus mehr an Bedeutung haben als die Platzierungen. Es ging bei den meisten der Gmünder Teilnehmer darum, die Qualifikationsnormen für die Württembergischen Kurzbahnmeisterschaften Mitte November in Neckarsulm zu schaffen.Dass dies vielen auf der-​Meter-​Bahn in Waiblingen gelungen ist, zeigt, dass die Saisonvorbereitung ihre Früchte trägt. Es waren bereits einige bemerkenswerte Leistungen zu verzeichnen, die für den weiteren Verlauf der Saison berechtigte Hoffnungen auf gute Zeiten zulassen.Erfolgreichster Einzelteilnehmer des Gmünder Teams war der nur am Samstag startende Philipp Dalferth. Bei seinen fünf Rennen schrammte er jeweils nur knapp an seinen Bestzeiten vorbei. Zweimal Platz zwei belegte er überMeter Schmetterling inMinuten und überMeter Freistil inMinuten, womit er sich für den Endlauf der besten Sechs qualifizieren konnte. Dort war dann keine Steigerung mehr möglich. InMinuten wurde er Sechster. Als Dritter im Jahrgangkam er überMeter Schmetterling inMinuten ins Ziel. ÜberMeter Lagen landete er auf dem undankbaren vierten Platz.Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Oktober.

