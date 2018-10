Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 18. Oktober 2018 Donnerstag, 18. Oktober 2018

100 Jahre Ausbildung von Erzieherinnen in St. Loreto in Gmünd

Aus einer Idee wurde eine nun schon 100 Jahre währende Tradition: St. Loreto ist seit Generationen für die Kompetenz als Institut für soziale Beruf bekannt. Bei der Jubiläumsfeier gestern Abend sprach Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann über das Zusammenspiel von Religion und Pädagogik.

Am. Oktoberbegann in St. Loreto die Ausbildung von Erzieherinnen. Weitere soziale und pädagogische Berufe kamen im Laufe der Jahrzehnte hinzu – und nicht zuletzt auch ein erstklassiges Renommee dieser Gmünder Einrichtung, die weit über die Grenzen der Stadt hinaus nicht nur Ansehen genießt, sondern zudem in fachlicher Hinsicht immer wieder Impulse für eine landesweite Entwicklung gegeben hat. Ein ausführlicher Bericht über den Jubiläumsabend steht am. Oktober in der Rems-​Zeitung.

