Ostalb | Donnerstag, 18. Oktober 2018 Donnerstag, 18. Oktober 2018

Bei Waldhausen: Ein „Matterhörnle“ krönt ab sofort die Remstal-​Mitte

Galerie (4 Bilder)

Fotos: hs

Ein historischer Moment bei den Vorbereitungen für die Remstal-​Gartenschau: Am Donnerstag wurde bei Lorch-​Waldhausen ein gut 20 Tonnen schwerer Felsmonolith in die Rems gesetzt. Er markiert ab sofort den Mittelpunkt des 80 Kilometer langen Flusses.

„Hörnli“, so wurde der Felsblock schon im Vorfeld getauft. Die vielen Schaulustigen erkannten bei der Ankunft am Donnerstag sogleich auch eine Ähnlichkeit mit dem Matterhorn. Das Team der Baufirma Gebr. Eichele und der Mobilkranfirma Helling leisteten Maßarbeit, um den mächtigen Stein exakt in der Mitte der zukünftigen Parkanlage zu platzieren. Ausführlicher Bericht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

