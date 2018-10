Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 18. Oktober 2018 Donnerstag, 18. Oktober 2018

Trauer um Helmut Ohnewald

Es gibt nur wenige Menschen, bei denen man vergeblich nach einem dunklen Fleck auf seiner weißen Weste sucht: Dr. Helmut Ohnewald gehörte dazu. Jetzt ist er wenige Tage nach seinem 82 . Geburtstag verstorben.

Helmut Ohnewald war Beamter und brachte es hier als Leitender Regierungsdirektor bis zum Chefsessel des Gmünder Finanzamts. Er war Politiker (Jahre gehörte er dem Landtag von Baden-​Württemberg an) und schaffte es als Krönung seiner politischen Laufbahn zum Justizminister (). Helmut Ohnewald war aber in erster Linie Mensch, dazu mit Leib und Seele Gmünder und er war für viele Menschen in seiner Umgebung ein Freund, ein sehr guter Freund, der aus Anlass seines. Geburtstags Geschichten zum Schmunzeln und Nachdenken in einem kleinen Büchlein unter dem Titel „Was ein Gmünder mitso denkt“ veröffentlichte.

