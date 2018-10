Tragödie auf der B29: Identität des BWM-​Fahrer jetzt eindeutig geklärt

Blaulicht | Freitag, 19. Oktober 2018 Freitag, 19. Oktober 2018

Tragödie auf der B 29 : Identität des BWM-​Fahrer jetzt eindeutig geklärt

Das Polizeipräsidium Aalen hat am Freitag bestätigt, dass nun nach einem DNA-​Abgleich der sterblichen Überreste des BMW-​Fahrers, der am Dienstag auf der B 29 bei Hussenhofen in den Tod gerast war, dessen Identität eindeutig geklärt ist.

Es handelt sich demnach um einen 25 -​jährigen Mann aus der Gegend von Worms, der zuletzt in Aalen Bekannte besucht hatte. In einem seelischen Ausnahmezustand war er mit einem Mietwagen („Fünfer-​BMW“) am Dienstagmorgen mit extrem hoher Geschwindigkeit auf der B 29 in Richtung Gmünd unterwegs und hatte in selbstmörderischer Absicht einen entgegenkommenden Lastzug gerammt.

Die Tragödie beschäftigt die Menschen im Raum Schwäbisch Gmünd sehr. Ratlosigkeit und Bestürzung sind groß. Die Rems-​Zeitung versucht morgen, 20 . Oktober, in ihrer Samstagsrubrik Antworten zu finden.



