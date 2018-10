Blaulicht | Dienstag, 02. Oktober 2018 Dienstag, 02. Oktober 2018

Jugendlicher Rollerfahrer geflüchtet

Ein Jugendlicher flüchtete am Dienstagvormittag mit seinem Motorroller vor der Polizei. Der Roller ist nicht versichert, der im Verdacht stehende Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

07171

3580

Er sollte gegenUhr in der Wilhelmstraße in Lorch kontrolliert werden. Er gab stattdessen Gas und flüchtete durchs Stadtgebiet von Lorch. Er gefährdete dabei mehrere Fußgänger und missachtete die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer, die auch abbremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern. Seine Flucht führte ihn unter anderem über die Klosterstraße und den Venusberg, ehe er im Bereich einer Unterführung in der Kirchstraße abstieg und davon rannte. Die Ermittlungen dauern an. Verkehrsteilnehmer, die die Flucht beobachteten bzw. gar selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon/​bei der Polizei in Gmünd zu melden.

