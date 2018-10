Ostalb | Samstag, 20. Oktober 2018 Samstag, 20. Oktober 2018

Ehrungsabend beim TSGV Waldstetten

Galerie (4 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Zum zweiten Ehrungsabend traf sich die große TSGV-​Familie am Freitag Abend in der Waldstetter Stuifenhalle. Nach einem Sektempfang im Foyer begrüßte der Vorsitzende Hans-​Martin Holl die zahlreichen Mitglieder und besonders als Ehrengäste die ehemaligen Vorsitzenden Alfred Grieser, Klaus Scherr und Gerhard Waibel.

Sein Gruß galt auch Bürgermeister Michael Rembold, den Gemeinderäten Beate Kottmann, Hajo Miller und Dieter Engelhardt, sowie Heinz Engel vom Sportkreis Ostalb und dem Vorsitzenden des Turngaus Ostwürttemberg, Karlheinz Rößler. Da die Ehrungen ein tristes Dasein fristeten, so Hans-​Martin Holl, habe man im vergangenen Jahr den Ehrungsabend eingeführt, weil kein Verein ohne Mitglieder, Funktionäre und ehrenamtliche Helfer existieren könne. Von der Turn– und Leichtathletik Abteilung erhielten dann ehemalige und aktive Übungsleiter, sowie Funktionäre die Verdienstmedaille ausgehändigt.Wer alles geehrt wurde steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 32 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!