Tag der offenen Tür auf dem Bauhof

Fotos: Gerhard Nesper

Das Baubetriebsamt Schwäbisch Gmünd, allgemein als „Bauhof“ bezeichnet, hatte am Samstag Nachmittag seine Tore geöffnet und die interessierte Bevölkerung zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.

Vom ursprünglichen Standort in der Lorcher Straße war man vorJahren, als die Amerikaner auf dem Hardt Platz machten, in die Oberbettringer Straßeumgezogen. Vorübergehend, wie es hieß, man wollte für den Bauhof im Benzfeld ein neues Areal erschließen. Was daraus geworden ist, weiß man und ein Ende des „Provisoriums“ scheint nicht in Sicht. Jedenfalls präsentierten sich am Samstag die verschiedenen Abteilungen und Werkstätten, wie die Schreinerei, die Elektro– und die Kfz-​Werkstatt, die Schlosserei, das Streusalzlager, die Kanalreinigung, die Gärtnerei und die Verkehrstechnik den zahlreichen Besuchern. Was sonst noch geboten war steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

