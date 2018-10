Ostalb | Montag, 22. Oktober 2018 Montag, 22. Oktober 2018

Hundesportverein Eschach zieht nach Spraitbach und ändert seinen Namen

Foto: gbr

Es könnte sein, dass Erdbebenforscher den Aufprall jenes Steins registriert haben, der Gitta und Achim Sela vom Herzen gefallen ist. Denn am Ende des Jahres läuft der Pachtvertrag für den Platz des Hundesportvereins Eschach aus. Entsprechend froh ist sind die Trainer und die Vereinsführung über das neue Domizil in Spraitbach. Der Vereinen ändert seinen Namen in Spraitbacher Hundefreunde e.V.

Während mancher Verein sich Sorgen um den Nachwuchs macht, kann sich der HSV Eschach über Zulauf nicht beklagen. Aus dem gesamten Gmünder Raum kommen Hundebesitzerinnen und –besitzer zu den Übungsstunden; auch einige Spraitbacher. Der Verein hatte jedoch das Problem, dass jene Wiese am Ortsrand von Eschach zum Baugebiet werden soll und deshalb dort im Hinblick auf die Hundeausbildung am Jahresende endgültig die Lichter ausgehen. In der Rems-​Zeitung vom. Oktober steht, wo genau der neue Platz liegt und welche inhaltliche Ausrichtung den Verein so erfolgreich gemacht hat.

