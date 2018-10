Schwäbisch Gmünd | Montag, 22. Oktober 2018 Montag, 22. Oktober 2018

Neue Zeiselbergtreppe: Was für Schwindelfreie und Nüchterne

Am Zeiselberg wurde jetzt die vermutlich steilste und auch längste öffentliche Treppe Gmünds aus Betonfertigteilen montiert. Sie führt hinauf zum Aussichtsplateau und zukünftigen Biergarten. Doch aufgepasst: Nach reichlich Biergenuss dürfte der Abstieg nicht unkritsch sein.

Die neue Treppe ist in der Tat nur etwas für Schwindelfreie und Nüchterne. FastStufen führen himmelwärts oder wieder hinab in Richtung Innenstadt. Doch keine Sorge: Selbstverständlich gibt es auch Auf– und Abstiegsmöglichkeiten mit sanften Steigungen von neuen Fußwegen. Mehr über den Stand der Dinge bei diesem Gartenschauprojekt am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

