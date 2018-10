Blaulicht | Montag, 22. Oktober 2018 Montag, 22. Oktober 2018

Wasserturm Iggingen: Viel Blaulicht am Montagabend

Weithin sichtbar zuckte und leuchtete am Montagabend sehr viel Blaulicht am hochgelegenen Wasserturm bei Iggingen. Dazu immer mehr Scheinwerferbeleuchtung. Auch Einsatzfahrzeuge waren unterwegs.

Das Szenario sorgte natürlich für Fragen und gewisse Beunruhigung in der Bevölkerung in Iggingen und Umgebung. Viele Autofahrer hielten am nahen Wanderparkplatz an, um zu „gucken“. Es handelte sich um keinen Ernstfall, sondern um eine außergewöhnliche Übung der Freiwilligen Feuerwehr Iggingen in Zusammenarbeit mit Höhenrettern. Die Rems-​Zeitung wird noch ausführlich berichten.

