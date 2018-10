Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 23. Oktober 2018 Dienstag, 23. Oktober 2018

Go-​Ahead im Remstal: Rieseninteresse der Bürger an der Bahn-​Zukunft

Galerie (3 Bilder)

Fotos: hs

Das Fazit von Bürgermeister Dr. Joachim Bläse nach diesem Infoabend: „Die Remsbahn lebt und ich freue mich über das riesengroße Interesse der Bürger an diesem Verkehrsmittel.“ Das neue Verkehrsunternehmen Go-​Ahead präsentierte am Dienstagabend bei einer „Bürger– und Pendlerversammlung“ die Zukunft der Remsbahn.

Wie aufmerksam und engagiert die Gmünder die Entwicklung des schienengebundenen öffentlichen Personen-​Regionalverkehrs verfolgen zeigte sich nicht nur an den dicht besetzten Zuhörerreihen. Vielmehr auch darin, dass die Zuhörer die Vorträge der Go-​Ahead-​Repräsentanten Annika Sigg und Dominik Passoth immer wieder mit spontanen Fragen, Sorgen und auch Anregungen unterbrachen. Die Erwartungshaltung gegenüber dem neuen Verkehrsunternehmen ist aufgrund des offenkundigen Schlendrians der Bahn AG mit ständigen Verspätungen und überdurchschnittlich vielen Komplettausfällen sehr stark. Mehr dazu am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 30 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!